Taylandlı pilot uçuşları iptal edilince paket servisi kuryeliğine başladı
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BBC

Taylandlı pilot uçuşları iptal edilince paket servisi kuryeliğine başladı

Tayland'da koronavirüs salgınında gelirinin büyük bölümünü kaybeden Nakarin Inta adlı bir pilot, motosikletiyle paket servisi kuryeliği yapmaya başladı.

Taylandlı pilot uçuşları iptal edilince paket servisi kuryeliğine başladı
17.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:20

Tayland'da koronavirüs salgınında gelirinin büyük bölümünü kaybeden Nakarin Inta adlı bir pilot, motosikletiyle paket servisi kuryeliği yapmaya başladı.

Endonezya merkezli özel havayolu şirketi Lion Air'a bağlı Thai Lion Air'de 4 yıldır yardımcı pilot olan Inta, Lina Man adlı bir cep telefonu uygulaması üzerinden ev ve iş yerlerine yemek servisi yapıyor.

CNN'in haberine göre salgında uçuşlar iptal edildiği için işten çıkarılmamasına rağmen uçuş başına para kazandığı için gelirinin büyük bir kısmını kaybeden 42 yaşındaki Inta, "Benim gibi bu işi yapan en az 50 pilot biliyorum. Bazıları kendi lüks arabalarıyla taksicilik yapıyor" dedi.

Pilotluk yaparken ayda 6000-8000 dolar geliri olduğunu söyleyen Inta şimdi günde ortalama 30 dolar kazandığını belirterek şöyle konuştu:

'İlk siparişi teslim ettiğimde kendimle gurur duydum'

"Birçoğumuzun geliri yüzde 70'ten daha fazla azaldı. Dört yaşında bir kızım var. Masraflarımızı karşılamak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. İki elim var, motosikletim var. Neden boş durayım?

"Bir pilot arkadaşımın tavsiyesiyle bu işi yapmaya başladım. Salgından herkes etkilendi. Ama yanınızda sevdikleriniz var. Onlar için ve kendiniz için mücadele etmelisiniz. İlk siparişimi alıp müşteriye götürdüğünde çok iyi hissettim. Kendimle gurur duydum."

BBC
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