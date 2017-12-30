Taylandlı Dolandırıcı 13 Bin Yıldan Fazla Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tayland'da bir adam 13 bin 275 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Tayland'da Pudit Kittithradilok isimli bir adam, çeşitli yatırımcıları dolandırma suçuyla çıktığı mahkemede 13 bin 275 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 34 yaşındaki Kittihradilok, ülkenin genelinde düzenlediği çeşitli seminerlerde mülkiyet gelişimi, güzellik ürünleri, arabalar ve birçok başka konuda insanları bu ürünlere yatırım yapmaya davet ederek, ürünlerin çok yüksek finansal geri dönümleri olacağı vaatlerini verdi. Kittihradilok 40 binden fazla insanın sahte şirketlerine 160 milyon dolar yatırım yapma sebebiyle geçen Ağustos ayında tutuklandı.



Yerel haberlere göre çıkarıldığı mahkemede yasadışı borç alım verimi ve 2,653 dolandırıcılık suçundan yargılanan Kittihradilok'ın suçlarını itiraf etmesiyle hapis cezasından 6637 yıl indirim aldı. Kittihradilok'un son hapis cezası kesinleşmezken, cezanın en az 20 yıl olacağı çünkü Tayland yasalarında Kittihradilok'un işlediği suç başına 10 yıl hapis cezası aldığı söylendi. - İstanbul