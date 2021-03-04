Taylandlı denizci yanan teknede mahsur kalan 4 kediyi sırtında taşıyarak kurtardı
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Taylandlı denizci yanan teknede mahsur kalan 4 kediyi sırtında taşıyarak kurtardı

04.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:04
Taylandlı denizci yanan teknede mahsur kalan 4 kediyi sırtında taşıyarak kurtardı

Tayland Donanmasına bağlı bir denizci, Andaman Denizi'nde yanan bir teknede mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

Tayland Donanmasına bağlı bir denizci, Andaman Denizi'nde yanan bir teknede mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Koh Adang Adası'na 13 kilometre uzaklıkta, "Nava 10" adlı balıkçı teknesi alev alarak batmaya başladı.

Tekne mürettebatının tamamının denize atlamasının ardından bölgede petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol eden Tayland Donanması, batmak üzere olan teknedeki 4 kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Tekneye doğru yüzen bir denizci, kedileri birer birer sırtında taşıyarak kurtarmayı başardı.

Olay sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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