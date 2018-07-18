Taylandlı Çocuklar Taburcu Oldu

Tayland'daki su dolu bir mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve futbol koçu, bir hafta hastanede kaldıktan sonra evlerine dönmek üzere hastaneden taburcu edildi.

Tayland'da günlerce mahsur kaldıkları Tham Luang mağarasından üç günlük bir operasyonla kurtarılan çocuklar ve antrenörü bir haftadır kaldıkları Chiang Rai kliniğinden taburcu edildi.

Taylandlı çocuklar düzenlenecek basın toplantısında psikiyatrist tarafından onaylanan sorulara cevap verecek. Çocuklar toplantının ardından evlerine ve ailelerine dönebilecek.

Tayland Hükümet Sözcüsü Sunsern Kaewkumnerd, "Basın mensupları çocuklara sorular sorabilir ve bundan sonra rahatsız edilmeden normal yaşamlarını sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı.

Chiang Rai Eyalet Valisi Prachon Pratsukan ise konunun daha fazla konuşulmayacağını söyleyerek, "tek resmi basın toplantısı" olacağını söyledi. - BANGKOK