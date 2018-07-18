Taylandlı Çocuklar İlk Kez Kamuoyu Önüne Çıktı

- Taylandlı çocuklar ilk kez kamuoyu önüne çıktı

BANGKOK - Tayland'daki su dolu bir mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri, hastaneden taburcu edildikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Tayland'daki su dolu bir mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Futbol sahasına benzeyen bir salonda düzenlenen basın toplantısında antrenör mağaraya nasıl girdiklerini açıklarken, "Bir gün öncesinde biri mağaraya gidelim mi dedi ve aramızda anlaştık. Eğitim gezisi olarak düşündük. Önceden arkadaşlarla baya derinlere inmiştik onlarla da benzer sorun yaşamıştık o zaman da su vardı. Sadece bir saatliğine gireceğimizi düşündük 5'ten önce çıkacaktık. Bir bölüm geçtik orada su vardı acaba girsek mi dedik yüzmemiz gerekecek herkes tamam dedi. Suyun yükseldiğini anlayamadık 1 saat boyunca ilerledik geç olduğunu söyledim ve dönmeye karar verdik. Bill bağırdı; 'burada su var' dedi o sırada artık çıkamayacağımızı anladık ama kaybolmadığımızı biliyorduk" ifadelerini kulandı.

Dünya Kupasını coşkuyla izlediğini söyleyen antrenör, "Evet çok bağırıyorlardı. En sevdiğim oyuncular gol altınca çok sevindi. O gün çok gürültü çıkardık ama doktorlar maçı izlememize izin verdiler" dedi.