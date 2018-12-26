Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi

Tayland'ın başkenti Bangkok'da yaşayan bir aile, 6 yaşındaki ikiz çocuklarının daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarına inandıkları ve karmanın yerine gelebilmesi Budist geleneklerine uygun bir törenle evlendirdi.

İkiz kardeşler 2012 yılında dünyaya geldiğinde, aile, kardeşlerin daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarını ve derhal evlenmeleri gerektiğini biliyordu.

Budistlerin, erkek ve kız ikiz kardeşlerin önceki hayatlarında birlikte olduklarına ve aralarındaki anlaşmazlık giderilmediğinden ötürü yeniden birlikte doğduklarına inandıkları biliniyor.

EVLENMEDİKLERİ TAKTİRDE GELECEKTE ŞANSIZLIK YAŞAYABİLECEKLERİNE İNANIYORLAR

Öte yandan Budizm inancında, biri erkek diğeri kız olan ikiz kardeşlerin, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hızla evlendirilmeleri gerektiği yoksa ikiz kardeşlerin geleceklerinde şansızlık yaşayabileceklerine inanılmakta.

İkizlerin babası Amornsan Sunthorn Malirat ve anne Phacharaporn, Bangkok'un kenar mahallelerinden Samut Prakan'da ikiz çocukları için binlerce sterline mal olan oldukça masraflı bir evlilik töreni düzenledi.

"GELECEKTE SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRECEKLER"

Konu hakkında açıklamada bulunan baba, "Bu evlilik töreninin nedeni, ikiz çocuklarımızın önceki hayatlarında birbirleriyle sevgili olduklarına inanmamız. Bu inanç eski insanlardan bize kalan bir gelenek. Önceki hayatlarında yaşadıkları problemleri çözebilmeleri için bu düğünü düzenlenmek zorundayız. Eğer evlenirlerse, gelecekte sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürecekler ve hasta olamayacaklar" dedi.

Düğün törenine ailenin arkadaşları, akrabaları ve komşuları dahil olmak üzere onlarca konuk geldi.

Törende, sokak alayı yapılırken damadın gelinle tanışmadan önce 9 adet kapıdan geçmek zorunda olduğu geleneksel bir oyun oynandı.

"İKİSİ DE DÜĞÜN TÖRENİ BOYUNCA ÇOK TATLIYDI"

Konu hakkında bir açıklamada küçük çocukların annesi Phacharaporn'dan geldi. "İkisi de düğün töreni boyunca çok tatlılardı" diyen anne, "Onlar hayatları boyunca birbirlerinin en yakın arkadaşı olacaklar. İleride, kendi karı ve kocalarını bulabilecekler ancak bu düğün töreni onlar için hep önemli olacak" ifadelerini kullandı.