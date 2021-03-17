Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti
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Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti

17.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:32
Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 6 iz takip köpeğinin Covid-19 ile enfekte olan ve semptom göstermeyen kişileri tespit etmek üzere başarıyla eğitildiğini duyurdu.

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 6 iz takip köpeğinin Covid-19 ile enfekte olan ve semptom göstermeyen kişileri tespit etmek üzere başarıyla eğitildiğini duyurdu.

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları, 6 iz takip köpeğini semptom göstermeyen Covid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitmeyi başardı. Veterinerlik, Tıp ve Fen Bilimleri Fakülteleri ile özel sektör ortaklığında yürütülen "Asemptomatik Covid-19 hastalarının tespitinde iz takip köpeklerinin kullanımı" adlı proje kapsamında, Covid-19 hastalarından alınan ter örnekleri, laboratuvar ortamında köpeklerin eğitiminde kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

YÜZDE 94.8 DOĞRULUK ORANI

6 labrador cinsi köpeğin asemptomatik vakaları tespit etmede yüzde 94.8 doğruluk oranına sahip olduğu açıklanırken, Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve araştırma ekibine başkanlık eden Prof. Kaywalee Chadarong, köpeklerin burunlarının kokuyu algılamada insanlardan 50 kat daha hassas olduğunu ifade etti. Köpeklerin uzun burun boşluklarına sahip oldukları ve mükemmel koklayıcı oldukları için seçildiğini kaydeden Kaywalee, "Bu köpekler aynı zamanda arkadaş canlısı ve kolayca eğitiliyor" ifadelerini kullandı.

"DİZ ÇÖKERSE ASEMPTOMATİK HASTA"

Bulaşıcı hastalıklar alanında uzman veteriner olan araştırma ekibi üyesi Doç. Somporn Techa-ngamsuwan ise "Tüm test süreci, köpekler ve personel için güvenli" dedi. Köpeklerin vakaları tespit ettiğinin nasıl anlaşıldığı hakkında da bilgi veren Somporn, "Diz çöktükleri zaman, numunenin asemptomatik bir kişiden geldiği anlamına gelir" diye konuştu.

Eğitilen 6 köpeğin, ilerleyen günlerde asemptomatik Covid-19 vakalarının tespitinde görev almak üzere havaalanlarına gönderilmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti
Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti
Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Covid-19 testi için eğitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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