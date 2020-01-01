Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi
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Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

KUALA Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.

01.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:28
Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

KUALA 'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, , uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland'ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6'ncı ülke olduğunu belirterek, "Son 5 aydır yürütülen kampanyalar ve Tayland halkının yardımı sayesinde bu alanda 10'uncu sıraya geriledik." dedi.

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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