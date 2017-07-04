Tayland Yabancı İşçi Yasasını Askıya Aldı

Tayland'da askeri cunta yönetimi, yabancı kaçak işçilerle mücadele etmeyi amaçlayan yasanın yürürlüğünü kararnameyle askıya aldı.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan General Prayuth Chan-ocha'nın, 23 Haziran'da yürürlüğe giren ve bu tarihten itibaren ülkede kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilen yabancı işçilere 5 yıla kadar hapis, işverenlerine 800 bin bahta (yaklaşık 84 bin Türk lirası) kadar para cezası öngören yasanın bazı maddelerinin yürürlüğünü ertelediğini duyurdu.



Açıklamada, yasada kaçak yabancı işçilerin kayıt altına alınması için öngörülen yeni tarihin 1 Ocak 2018'e ertelendiği belirtildi.



Başbakan, erteleme kararını cunta yönetiminin darbeyle iktidarı devraldığı 2014'te ilan edilen geçici anayasanın 44. maddesinin hükümete tanıdığı acil durumlarda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kapsamında aldı.



Her ne kadar insan hakları kuruluşları yabancı işçilerin düzenleme nedeniyle uğradıkları mağduriyetlere dikkati çekse de hükümetin kararı alırken daha çok işverenlerin şikayetlerini göz önünde bulundurduğu tahmin ediliyor.



Başbakan Chan-ocha, kararın yasanın ekonomiye vereceği olası zararları önlemek amacıyla alındığını söyledi. Chan-ocha, "Eğer olduğu gibi kalsaydı yasa ekonomi için kötü olacaktı, o yüzden birlikte çalışmaya karar verdik. Hükümet işçilere sorun çıkarıyor diyen olursa kulak asmayın." ifadesini kullandı.



Tayland İşçi Hakları Destek Ağı, yasanın geçen ay yürürlüğe girmesinin ardından çoğunluğu Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi komşu ülkelerden çalışmak üzere ülkeye gelen 30 binden fazla göçmen işçinin ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.