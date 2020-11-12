Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı
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Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı

12.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:58
Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı

KUALA Tayland ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bir an önce geliştirilerek bölge ülkelerine dağıtılması çağrısında bulundu.

KUALA Tayland ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bir an önce geliştirilerek bölge ülkelerine dağıtılması çağrısında bulundu.

ASEAN'ın 37'nci Liderler Zirvesi'nde konuşan Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Kovid-19 ile mücadelede bölge ülkelerinin birlikte hareket ederek karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

Tayland Başbakanı Prayut, bugünkü zirvede teklif olarak sunulan ve Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı bölgenin ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan ASEAN Kapsamlı İyileşme Planı'nı desteklediğini belirterek, "Yeni normlara adapte olmanın tek yolu, üye ülkelerin birlikte hareket ederek ortak çabalarda bulunmasından geçmektedir." dedi.

Bundan sonra yayılabilecek küresel salgınlara karşı ASEAN ülkelerinin sağlık sistemlerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Prayut, "Tayland, Kovid-19 salgınına karşı gösterdiği başarısını ASEAN üyeleriyle paylaşmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Prayut Çan-oça, ASEAN'ın bundan önce oluşturduğu Kovid-19 ile Mücadele Fonu'ndaki varlığın, aşının en kısa zamanda geliştirilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Singapur Başbakanı Lee ise ülkesinin Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için gösterdiği çabalardan bahsederek, "ASEAN ülkelerinden birçok üyesi bulunan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilk günden bu yana desteğimizi vermekteyiz. Aşı geliştirme denemelerindeki en etkili adaylar, Singapur'un maddi olarak desteklediği isimlerdir." ifadesini kullandı.

Singapur'un ASEAN'ın Kovid-19 fonuna 100 bin dolar katkıda bulunacağının altını çizen Lee, "ASEAN olarak geliştirilme aşamasındaki Kovid-19 aşısının bölgeye adil, düzenli ve makul fiyatlarda dağıtılmasını temin etmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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