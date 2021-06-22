Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak
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Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak

Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya'nın güncellenen verilerini paylaştı.

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya'nın güncellenen verilerini paylaştı.

SEAISI'ye göre Tayland'ın 2020 yılındaki otomobil üretimi yıllık %29 düşüşle, 1, 43 milyon adede geriledi. Ülkenin otomobil üretimi 2018 yılında 2, 17 milyon adet, 2019 yılında 2, 01 milyon adede ulaştı. Tay Endüstrileri Federasyonu, ülkenin otomobil üretiminin 2021 yılında yıllık %5 artışla 1, 5 milyon adede yükselmesini beklemektedir.

Endonezya'nın otomobil üretimi 2018 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 1, 34 milyon adet olarak kaydedildi ve 2019 yılında ekonomik yavaşlama nedeniyle hafifçe düşerek 1, 29 milyon adede geriledi. Ülkenin otomobil üretimi, 2020 yılında pandeminin etkisiyle keskin bir şekilde 690. 000 adede düştü. Endonezya Otomobil Endüstrileri Birliği, ülkenin otomobil üretiminin 2021 yılında 970. 000 adede ulaşacağını öngörüyor.

Kaynak: tr. steelorbis. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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