Tayland, ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddialarını yalanladı
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Tayland, ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddialarını yalanladı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Tayland, ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddialarını yalanladı

Tayland, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerlinin ülkeye alınmadığı iddialarını reddetti.

Tayland, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerlinin ülkeye alınmadığı iddialarını reddetti.

Ülke basınındaki habere göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, yaptığı yazılı açıklamada, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tanee, söz konusu iddiaların resmi olmayan kaynaklardan alınan ve teyide muhtaç bilgilerden oluştuğunu ve sığınmacıların geri itilmediğini söyledi.

Hükümetin olayı takip ettiğini kaydeden Tanee, Tayland'ın tarihinde komşu ülkelerden gelen sığınmacılara yardım ettiğine dikkati çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Tayland araştırmacısı Sunai Phasuk, dün Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlıların teknelerini "geri ittiğini" iddia etmişti.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, toplu göç almak istemediklerini ancak insan haklarını da dikkate alacaklarını kaydetmişti.

Myanmar'da, ordunun ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 bin etnik yerli Karen, sınırdaki Saluen Nehri'ni geçerek Tayland'ın Mae Hong Son eyaletine kaçmıştı.

Saldırılar, ayrılıkçı silahlı örgüt Karen Kurtuluş Ordusunun 20 Mart sabahı bölgede orduya ait bir karakolu basarak 10 askeri öldürmesinin ve 8 askeri esir almasının ardından gelmişti.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta düzenlediği askeri darbeyle yönetime el koyması ülke genelinde protesto ediliyor.

Güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalelerinde, bugüne dek 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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