Tayland polisi, işkence ve cinayet zanlısı eski polisi arıyor
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Tayland polisi, işkence ve cinayet zanlısı eski polisi arıyor

Tayland polisi, işkence ve cinayet zanlısı eski polisi arıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Tayland polisinin, görevden alınan eski polis Thitisan Utthanaphon'un gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisine işkence ettikten sonra öldürdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından arama başlattığı bildirildi.

Tayland polisinin, görevden alınan eski polis Thitisan Utthanaphon'un gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisine işkence ettikten sonra öldürdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından arama başlattığı bildirildi.

Independent'ın haberine göre, "Jo Ferrari" takma adını kullanan eski polis Thitisan Utthanaphon ve diğer polis memurlarının, metamfetamin hapları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisini plastik poşetle boğma girişiminde bulunarak haraç almaya çalıştığı iddia edildi.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, memurların uyuşturucu şüphelisine 60 bin dolar ödemesi karşılığında bütün suçlamaların düşürüleceğini teklif ettikleri görüldü.

Yerel medya tarafından Jeerapong Thanapat olduğu teşhis edilen adamın, söz konusu görüntülerde polisler tarafından darbedilip yere fırlatıldıktan sonra kafasına plastik poşet geçirilerek işkenceye maruz kaldığı bildirildi.

Görüntülerde ayrıca polislerden birinin kurbanın üzerine diziyle baskı uyguladığı da görüldü.

Yerel basının aktardığı bilgilere göre, kurbanın gördüğü işkence sonucunda boğularak ölmesinin ardından, Thisan adamlarına, ölümün aşırı doz uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı yönünde doktorları manipüle etmeleri emrini verdi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine, Bangkok'un 250 kilometre kuzeyindeki Nakhon Sawan şehrinde polis müfettişi olan Thitisan Utthanaphon görevden alınarak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yetkililer, dün Thitisan'ın evinde yaptıkları aramada 13 lüks araba buldu.

Öte yandan, Taylan polisi, Bangkok'taki hükümet karşıtı protestoları bastırmak için orantısız güç kullandığı yönünde eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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