Tayland polisi başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere müdahale etti
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Tayland polisi başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere müdahale etti

Tayland polisi başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yönetimini protesto eden göstericiler yine polis müdahalesiyle karşılaştı.

Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yönetimini protesto eden göstericiler yine polis müdahalesiyle karşılaştı.

Tayland polisinin, Başbakan Prayut Çan-oça'nın konutunun bulunduğu başbakanlık binasına yaklaşan yaklaşık 200 göstericiyi tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla püskürttüğü bildirildi.

Göstericilerin bir süre sonra protestoları iptal ettiği belirtildi.

Öte yandan, bir grup genç protestocunun Prayut'un konutunun bulunduğu askeri üsse yürümek istediği ve kentin Din Daeng bölgesinde kargaşa yaşandığı kaydedildi.

Tayland halkı, Kovid-19'la mücadelede oldukça zor günler geçirirken vaka sayılarının artması Başbakan Prayut'u ülkenin büyük bölümünde çok sıkı kapanma tedbirleri uygulamaya zorluyor.

Söz konusu sıkı kapanma tedbirlerinin toplam nüfusun yüzde 40'ının hayatını olumsuz etkilediği ifade edilirken neredeyse her gün sokaklara dökülen kişiler, Başbakanın görevden alınmasını talep ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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