Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında "diyalog" çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında "diyalog" çağrısı yaptı

11.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:34
Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında

KUALA Tayland hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin çözümü için cunta yönetimi ile iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümeti arasında diyalog önerisinde bulunduğunu açıkladı.

KUALA Tayland hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin çözümü için cunta yönetimi ile iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümeti arasında diyalog önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Asia News Network'e röportaj veren Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, hükümetin, Myanmar'daki krizi çözmek üzere askeri yönetimle temas kurduğunu ve taraflar arası diyalog çağrısı yaptığını aktararak, "Diğer çözüm önerilerinin gerçekleşmesi çok zor. Bizim çözüm önerimiz, iki taraf arasında yapıcı ilişkiler kurabilmek için yol aramaktır." dedi.

Bakan Pramudwinai, ülkedeki mevcut krizin çözülmesi için ordu ile seçilmiş hükümetin birlikte hareket etmesinin en doğru yol olduğunu vurguladı.

1 Şubat darbesinin ardından Tayland hükümeti, bu konunun Myanmar'ın iç işleri olduğunu belirtmiş ve darbeyi kınamamıştı.

Protestoculara karşı muharebeye has mühimmat kullanıldı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestolara müdahale ederken, muharebeye has mühimmat kullandığını bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Kriz Delil Laboratuvarının, protestolara dair yaklaşık 50 videoda Myanmar güvenlik güçlerinin kullandığı silah ve mermileri incelediği belirtilerek, "Görüntüler, tam teçhizatlı Myanmar ordusunun kullandığı silahların sadece harp meydanında kullanılan türden olduğunu, polislik faaliyeti için uygun olmadığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, kalabalıklara rastgele silah kullanarak sorumsuzca davrandığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Prens Harry Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Tolga Demirci
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında "diyalog" çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:35:47. #1.15#
title