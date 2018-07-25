Ustabaşı, Evinde Misafir Ettiği Hemşehrisini Karısının Yanında Çıplak Bulunca Cinsel Organını Meyve Bıçağıyla Kesti!

Tayland'da yaşanan korkunç olayda bir fabrikada ustabaşı olan adam evinde kalmaya izin verdiği hemşehrisi Suwit Thipjantha'nın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti. Öfkeli adamın, olayı Thipjantha'nın eşine saldırmasından dolayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

HEMŞEHRİSİNİN EVİNDE KALMASINA İZİN VERDİ

Tayland, kendisiyle aynı yöreden olan Suwit Thipjantha'yı evinde misafir ettikten sonra cinsel organını kesen Permsak Petprasert'i konuşuyor. Ban Pong'taki otobüs montaj fabrikasında çalışan 50 yaşındaki ustabaşı Permsak, hemşehrisi olan 39 yaşındaki işçi Suwit'in evinde kalmasına izin verdi.

EV SAHİBİ İÇKİ ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

İki adam, Cumartesi günü bir başka arkadaşlarıyla birlikte evde içmeye başladı. Daha sonra Permsak ve diğer adam, daha fazla içki almak için evden ayrıldı.

EVE DÖNÜNCE MİSAFİRİNİ ÇIPLAK GÖRDÜ, CİNSEL ORGANINI KESTİ

Alışverişi yaparak geri dönen Permsak, evinden koşarak kaçan eşini ve arkasından şortla gelen Suwit'i gördü. Suwit'i yakalayan ustabaşı, evine aldığı adamın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti attı.

CİNSEL ORGANI KÖPEKLERİN GÖTÜRDÜĞÜ ŞÜPHESİ

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen yetkililer, kesilen cinsel organı bulamadı. Yerel basına konuşan polis, cinsel organı büyük ihtimalle bir köpeğin götürmüş veya yemiş olabileceğini söyledi.

Tutuklanan Permsak'ın 52 yaşındaki eşi Tin, sarhoş olan Suwit'in kendisin uyurken yatak odasına girip koluna dokunduğunu iddia etti. Tin, evden kaçarken kocasının geldiğini ve bu suçu işlediğini de ifade etti.