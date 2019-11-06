Tayland, Kamboçyalı muhalif liderin ülkeden geçişine izin vermedi

06.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:58

Tayland, siyasi yasaklı Kamboçyalı muhalif lider Sam Rainsy'nin ülkesine dönüş için Tayland'dan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Prayut Çan O-ça, halen Fransa'da bulunan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketinin (CNRM) siyasi yasaklı lideri Rainsy'nin partisindeki diğer siyasetçilerle ülkelerine dönmek için Tayland'dan transit geçiş talebinin geri çevrildiğini belirtti.

Prayut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rainsy'nin ülkeden geçisine izin verilmeyeceğini ifade ederek "Biz Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 'içişlerine karışmama' ilkesine bağlıyız. Başka bir ülkenin içişlerine karışmayacağız ve hükümet karşıtı bir grubun hareket için Tayland'ı kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rainsy, yasaklı parti üyesi bazı siyasetçilerle Tayland Havayolları seferiyle Fransa'dan Kamboçya sınırındaki Aranyaprathet şehrine seyahat etmek için Başbakan Prayut'a mektup yazarak izin istemişti.

Rainsy, 31 Ekim tarihli mektupta, "Dönüşüm barış amaçlıdır ve tüm Kamboçyalılar için siyasi uzlaşma fırsatı yaratacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir, çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gaspetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Kaynak: AA