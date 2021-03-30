Tayland'ın ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi geri çevirdiği iddiası

Tayland güvenlik güçlerinin, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddia edildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tayland araştırmacısı Sunai Phasuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiğini iddia etti. Tayland ordusunun Karen eyaletinden kaçan 2 binden fazla etnik yerli sığınmacının teknelerini "geri iterek" uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Phasuk, "Tayland'ın acımasız ve yasa dışı eylemi durmalı." ifadesini kullandı.

TAYLAND, İDDİALARI YALANLADI

Tayland, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerlinin ülkeye alınmadığı iddialarını reddetti. Ülke basınındaki habere göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, yaptığı yazılı açıklamada, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

HÜKÜMET OLAYI TAKİP EDİYOR

Tanee, söz konusu iddiaların resmi olmayan kaynaklardan alınan ve teyide muhtaç bilgilerden oluştuğunu ve sığınmacıların geri itilmediğini söyledi. Hükümetin olayı takip ettiğini kaydeden Tanee, Tayland'ın tarihinde komşu ülkelerden gelen sığınmacılara yardım ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı