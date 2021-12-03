Tayland'ın Omicron politikasını sert eleştiren gazete hükümetin hedefinde

Tayland'da hükümetin 15 Kasım'dan bu yana ülkeye giriş yapan Afrikalı yolcuları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle takibe almasını eleştirerek "Hükümet Afrikalı ziyaretçileri avlıyor" manşeti atan gazete ile hükümet karşı karşıya geldi.

BBC'deki habere göre, Kovid-19 salgınına yönelik mücadeleyi yönetmekle görevli bir hükümet kurumu olan Kovid-19 Durum Merkezinden (CCSA) bir sözcü, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu manşetin hiçbir şekilde hükümetin politikasını veya yaklaşımını yansıtmadığını belirterek "Aslında bu çok kötü bir kelime seçimiydi ve editörlerin halihazırda ortaya çıkan olumsuz geri bildirimleri dikkate alacağını umuyoruz." dedi.

Bangkok Post gazetesi, dün ön sayfasında ve internet sitesindeki haberinde, hükümetin Omicron varyantı politikalarını eleştirerek "Hükümet Afrikalı ziyaretçileri avlıyor" başlığını kullanmıştı.

Kovid-19'un son varyantı Omicron, ilk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika'da görüldü.

Avustralya, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Singapur ve Malezya'da, katı seyahat kısıtlamalarına rağmen son günlerde Omicron vakaları görüldü.

Omicron varyantı nedeniyle Taylandlı yetkililerin, 15 Kasım'dan bu yana çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 783 yolcunun izini sürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Omicron varyantı nedeniyle Afrika'nın güneyindeki ülkeleri hedef alan kısıtlamaları "apartheid" (ayrımcılık) olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, uygulanan kısıtlamaların bilimsel ve adil olmadığını belirterek "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını söylemişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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