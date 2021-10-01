Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yoğun yağışlar sebebiyle sel uyarısı yapıldı.

Yetkililer, şiddetli yağışlarla dolan barajlarda suyun tedbiren boşaltılmak zorunda kalınması nedeniyle olası sellere hazırlık için Bangkok'taki alçak bölgelerde kum torbalarıyla barikat kurdu ve Chao Phraya Nehri boyunca uzanan pompa istasyonlarını kontrol etti.

Muhtemel su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini ve yağışlar sebebiyle hem Bangkok'un 190 kilometre kuzeyindeki Chao Phraya Barajı'nda hem de başkentin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Pasak Jolasid Barajı'nda suyu boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kwanmuang, şehrin muson mevsiminde sıklıkla sular altında kalan bölgelerinde yağışların sel olasılığını artırdığını kaydetti.

Ülkenin kuzey ve orta bölgelerdeki sel sebebiyle geçen haftadan bu yana 7 kişinin öldüğü ve bir kadının kayıp olduğu bildirildi.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesine göre, binlerce kişiyi yerinden eden sel, 31 ilde 227 bin 470 haneyi etkiledi.