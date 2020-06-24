Tayland'ın antik şehrini maymunlar istila etti, halk saldırı ihtimali sebebiyle sokağa çıkamıyor Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın önemli turistik şehirlerinden Lopburi'de koronavirüs salgını sonrası uygulanan karantinada halk evlerinde kalınca, şehri maymunlar istila etti.

Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın önemli turistik şehirlerinden Lopburi'de koronavirüs salgını sonrası uygulanan karantinada halk evlerinde kalınca, şehri maymunlar istila etti. Şehri kaplayan maymun dışkısı kokusu dayanılmaz bir hal alırken, yetkililer kenti sterilize etmek için yoğun çaba sarf ediyor.View on euronews