Tayland'ın antik şehrini maymunlar istila etti, halk saldırı ihtimali sebebiyle sokağa çıkamıyor
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Tayland'ın antik şehrini maymunlar istila etti, halk saldırı ihtimali sebebiyle sokağa çıkamıyor

Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın önemli turistik şehirlerinden Lopburi'de koronavirüs salgını sonrası uygulanan karantinada halk evlerinde kalınca, şehri maymunlar istila etti.

24.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:25

Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın önemli turistik şehirlerinden Lopburi'de koronavirüs salgını sonrası uygulanan karantinada halk evlerinde kalınca, şehri maymunlar istila etti. Şehri kaplayan maymun dışkısı kokusu dayanılmaz bir hal alırken, yetkililer kenti sterilize etmek için yoğun çaba sarf ediyor.View on euronews

Tayland'ın antik şehrini maymunlar istila etti, halk saldırı ihtimali sebebiyle sokağa çıkamıyor
Kaynak: Euronews.com

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