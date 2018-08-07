Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Trabzon'da

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) davetlisi olarak Trabzon'a gelen Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve beraberindekiler çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

DKİB Yönetim Kurulu üyeleri Cemil Yılmaz ve Erdal Özer tarafından karşılanan ekibe,Trabzon ihracat potansiyeli ve Trabzon'dan Tayland'a yapılan ihracat ile ilgili bilgi verilerek, ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaştırılması konusunda öneriler verildi.

Yılmaz, Trabzon'dan 2017 yılında Tayland'a 166 bin 452 dolar fındık ve savunma sanayi ürünü ihraç ettiklerini belirterek, ihracatın 2018 yılı ilk 7 ayında yüzde 61 oranındaki artış ile 267 bin 420 dolar ulaştığını, bu rakamı daha üst düzeylere çıkarmak için çok değerli Tayland Büyükelçiliği mensupları ile ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

2017 yılında Tayland'dan Trabzon iline 569 bin 541 dolar tutarında çeşitli sanayi ürünleri ithalatı yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu rakamın 2018 yılı ilk 7 ayında 25 bin 608 dolar olarak gerçekleştirildi. Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ve ihracat performansını her geçen gün katlanarak artıran Trabzon'dan Asya kıtasına yönelik ihracatımızın her geçen gün artış göstermesi ihracatçılarımızın büyük başarısıdır." dedi.

Ekarohit ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla Türkiye geneli potansiyel ve lojistik üstünlük arz eden illere ziyaretler gerçekleştirerek bu amaca hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, Trabzon ve Tayland arasındaki ticari ilişkinin daha üst noktalara ulaşması konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Büyükelçi, Uzungöl'e hayran kaldı

Ziyaretin ardından Ekarohit ve beraberindeki heyet daha sonra Trabzon limanını ziyaret ederek liman potansiyeli ve serbest bölge hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, Tayland'a ihracat yapan DKİB üyesi ihracatçı firmaları da ziyaret ederek, Uzungöl'ü gezdi. Doğa güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Ekarohit, en kısa zamanda Tayland'da Uzungöl ile ilgili vatandaşları bilgilendireceklerini ve ziyaret etmelerini önereceklerini söyledi.