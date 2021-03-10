Tayland hükümeti yeni Covid-19 aşı teslimatı için tarih verdi
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Tayland hükümeti yeni Covid-19 aşı teslimatı için tarih verdi

10.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:32
Tayland hükümeti yeni Covid-19 aşı teslimatı için tarih verdi

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşılarının 800 bin dozluk bölümünün ülkeye 25 Mart'ta ulaşacağını açıkladı.

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşılarının 800 bin dozluk bölümünün ülkeye 25 Mart'ta ulaşacağını açıkladı.

Korona virüs salgınında şu ana kadar 26 bin 540 vakanın kaydedildiği Tayland'da hükümetten aşı tedarikine ilişkin yeni açıklama geldi. Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşılarının 800 bin dozluk bölümünün Tayland'a 25 Mart'ta ulaşacağını duyurdu. 60 yaş altındaki kabine üyelerinin Sinovac aşıları ile aşılanacağını ifade eden Anutin, Başbakan Prayut Chan-o-cha da dahil 60 yaş üstü kabine üyelerine ise AstraZeneca aşısı yapılacağını belirtti. Başbakan Prayut'un tüm hükümet mensuplarının aşılanmasına yönelik talimat verdiğini belirten Anutin, bu kapsamda ilk aşılamanın cuma günü yapılmasının beklendiği bilgisini paylaştı. Anutin, aşılamanın ardından 30 dakikalık gözetim uygulanacağını da vurguladı.

Tayland'da şu ana kadar 4 ilaç firmasının Covid-19 aşı onayı için başvuruda bulunduğunu açıklayan Anutin, AstraZeneca ve Sinovac'a onay verildiğini, tedarik sürecinin başladığını hatırlattı. Anutin, onay bekleyen diğer firmaların ise Johnson&Johnson ve Bharat Biotech Technology olduğunu kaydetti.

Başbakan Prayut'a AstraZeneca aşısı

Başbakan Prayut da dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısını 12 Mart'ta yaptıracağını söyledi. Prayut, aşının an itibarıyla Tayland sağlık otoriteleri tarafından test edildiğini ifade etti.

Tayland hükümeti geçtiğimiz ay 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı.

Ülkede şu ana kadar korona virüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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