Tayland Havayollarının eski yöneticisi ek bagaj parası ödemediği için hapse mahkum oldu

Tayland Havayollarının eski Yönetim Kurulu Başkanı Wallop Bhukkanasut, 2009 yılında şirketin başındayken toplam 300 kilo tutarında ek bagaj masrafını ödemediği gerekçesiyle "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Tayland Havayollarının eski Yönetim Kurulu Başkanı Wallop Bhukkanasut, 2009 yılında şirketin başındayken toplam 300 kilo tutarında ek bagaj masrafını ödemediği gerekçesiyle "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre Merkezi Yolsuzluk ve Usulsüzlük Mahkemesi, Wallop'un yetkisini kötüye kullanarak çalışanlara bagajlarının ağırlıklarını eksik kaydettirdiği ve bu yolla şirketi zarara uğrattığına hükmetti.

Wallop ve eşinin, Ekim 2009'da Japonya seyahatinden dönerken toplam ağırlığı 300 kiloya ulaşan çok sayıda valiz getirdiği, fakat hiçbir ek bagaj ödemesi yapmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin