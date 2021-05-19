Tayland hapishanelerinde salgın yayılıyor
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Tayland hapishanelerinde salgın yayılıyor

Tayland hapishanelerinde salgın yayılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tayland'da bin 498'i hapishanelerden olmak üzere 3 bin 394 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Tayland'da bin 498'i hapishanelerden olmak üzere 3 bin 394 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Dünya genelinde yaklaşık 164 milyondan fazla kişiye bulaşarak 3.4 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgını, Tayland'da hapishaneleri vurdu. Hükümetin Covid-19 salgını nedeniyle önümüzdeki ay yaklaşık 50 bin tutuklunun tahliye edileceğini açıkladığı ülkede bugün de 3 bin 394 yeni vaka kayda geçti. Yeni enfeksiyonların bin 498'inin ülke genelindeki hapishanelerden bildirildiği öğrenilirken, son gelişme Tayland'da şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısını 116 bin 949'a taşıdı. Ülkede son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 678'e yükseldi.

HAPİSHANELERDEKİ DURUM GERİ ADIM ATTIRDI

Tayland'da Covid-19 vakalarının sayısı geçtiğimiz Pazartesi günü salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 9 bin 635 olarak kaydedilmişti. Söz konusu vakaların 6 bin 853'ünü küme enfeksiyonları tespit edilen hapishanelerdeki mahkumların oluşturduğu bildirilmişti. Hükümet ise cezaevlerinde kötüleşen salgın durumu nedeniyle insan haklarının ihlal edildiği yönündeki eleştirilerinin ardından önümüzdeki ay yaklaşık 50 bin tutuklunun tahliye edileceğini açıklamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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