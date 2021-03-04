Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı

04.03.2021 07:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:06
Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı

Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

Kediler, mürettabatın kurtarılmasının ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine giden donanma güçleri tarafından fark edildi.

Bir denizci alabora olmuş gemiye doğru yüzerek kedileri kurtardı.

Donanmada görevli Astsubay Wichit Pukdeelon, elindeki kamerayla gemiyi kontrol ederken kedileri tahta bir kalasın üzerinde fark ettiğini söyledi.





Edinilen bilgiye göre kedilerin sağlık durumu iyi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre kediler donanma birliğinde bakım altında.

Söz konusu gemi, Salı günü Andaman Denizi açıklarında seyir halindeyken alev almaya ve ardından da batmaya başladı.

Tayland basını gemideki 8 mürettabatın denize atladığını ve bir süre sonra da başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığını yazdı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Mustafa Er Ersun Yanal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 07:08:48. #1.15#
title