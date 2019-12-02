Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm
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Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm

, yayaların karıştığı trafik kazalarını azaltmak için yaratıcı çözümler arayışında: 'un eteklerinde bulunan Wat Bueng Thong Lang okulunun öğrencileri, hazırladıkları 3 boyutlu geçit ile asfaltın birkaç santimetre üzerinde yüzen plakalar oluşturdu.


Yaklaşık 50 öğrenci ve gönüllü tarafından okul çıkışına çizilen 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülerin dikkatini çekerek onları ikinci kez bakmaya itiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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