Tayland'dan tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay
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Tayland'dan tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tayland'dan tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay

Tayland, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

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Tayland, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliği dünyanın farklı ülkelerinde sürerken Tayland'da hükümet ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanımına onay verdi. Tayland Gıda ve İlaç Dairesi'nin aşıyı onayladığını Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul açıkladı. Charnvirakul, kararın Tayland'ın tüm aşı üreticilerine açık olduğunun ve halkına daha fazla seçenek sunmaya istekli olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ülkenin Johnson & Johnson'dan şimdiye dek aşı siparişinde bulunmadığı öğrenildi.

Üçüncü onay

AstraZeneca ve Sinovac Biotech tarafından üretilen Covid-19 aşıları daha önce Tayland hükümeti tarafından onaylanmış, ulusal aşılama programı kapsamında şimdiye dek 5 bin 800'ü aşkın kişinin tam olarak aşılandığı açıklanmıştı. 96 bin kişiye ise aşının ilk dozunun uygulandığı belirtilmişti. Son gelişme ile birlikte Johnson & Johnson ülkede aşı onayı alan üçüncü ilaç şirketi oldu.

Tayland'da dün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 28 bin 443'e ulaşmış, 92 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirilmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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