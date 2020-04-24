Tayland'dan gelen 82 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurduna yerleştirildi
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Tayland'dan gelen 82 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Tayland'dan getirilen 82 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 06:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:11
Tayland'dan gelen 82 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Tayland'dan getirilen 82 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Otobüslerde sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Burada sırayla ve sistemli bir şekilde yurda alınan vatandaşlar, kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.

Tayland'dan gelen 82 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: AA

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