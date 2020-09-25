Tayland'dan Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusu
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Tayland'dan Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusu

25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:31
Tayland'dan Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusu

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, yasa dışı içerikleri engellemeye yönelik mahkeme kararlarına uymadıkları gerekçesiyle sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, yasa dışı içerikleri engellemeye yönelik mahkeme kararlarına uymadıkları gerekçesiyle sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Buddhipongse Punnakanta, düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformları hakkında Emniyet Müdürlüğünün siber suçlarla mücadele birimine suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Buddhipongse, sosyal medya şirketlerinin mahkemeler tarafından yüzlerce kullanıcının hesabının bloke edilmesi için verilen 15 günlük süre kararını uygulamaması sebebiyle yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

Siber saldırılara karşı Taylandlıları ve egemenliklerini koruduklarını iddia eden Buddhipongse, "Bu geleneksel anlamda fiziksel sınırları korumak anlamına gelmeyebilir ama siber egemenliğimizi korumak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Bilgisayar Suçları Yasası kapsamında daha önce internet siteleri ve kullanıcıları hakkında benzeri yasal süreçlerin başlatıldığını vurgulayan Buddhipongse, sosyal medya şirketlerine karşı ilk defa böyle bir girişimde bulunduklarını kaydetti.

Buddhipongse, Facebook'un bakanlığın talep ettiği 661 sosyal medya hesabından 215'ini, Twitter'ın ise 69 hesaptan 4'ünü kullanıma kapattığını ifade etti.

Bakanlık ayrıca, geçen hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı miting sırasında saldırgan kabul edilen içerikleri paylaşan birden fazla sosyal medya hesabının kullanıcıları hakkında da şikayette bulundu.

Sosyal medya şirketlerinin, azami 6 bin 325 dolar para cezasına ilaveten hesapların kapatılmadığı her gün için ilave 158 dolar ek para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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