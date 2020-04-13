Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi
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Uzak Doğu, Tayland, Dünya

Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi

Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi.

13.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:24
Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi

Uzak Doğu ülkesi Tayland'da koronavirüs salgınına karşı daha korunaklı olmaları için hastanelerden evlerine taburcu edilen bebeklere özel yüz maskeleri giydirildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bebek ve çocukların koronavirüsü en çok yayan yaş gruplarından biri olduğunu açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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