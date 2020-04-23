Tayland'daki Türk vatandaşları, Türkiye'ye dönüş için yola çıktı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tayland'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından bazıları, özel uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tayland'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından bazıları, özel uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Tayland'ın farklı kentlerinden erken saatlerde yola çıkıp başkent Bangkok'daki Uluslararası Suvarnabhumi Havalimanı'na gelen toplam 82 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle yerel saatle akşam 18.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket etti.

Tahliye öncesi vatandaşlar, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Büyükelçi Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangkok dışındaki Türk vatandaşlarının, Tayland Dışişleri Bakanlığının yardımlarıyla Pattaya, Chiang Mai ve Puket gibi kentlerden geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm bu süreçte çalışma arkadaşlarımla dönüş için başvuran vatandaşlarımızın her birisiyle tek tek ilgilendik ve çeşitli sorunlarına çare arayıp, çözümler üretmeye çalıştık. Tayland'da yatırımı olan şirketlerimiz ve burada yerleşik vatandaşlarımız da bu süreçte Büyükelçiliğimize ve mahsur kalmış vatandaşlarımıza büyük destek verdi. Bu dayanışma için onlara da şükran duygularımı dile getirmek isterim."

Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, "Bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle hepimiz için ayrı bir anlamı da var. Çocuklarımıza bayram hediyeleri verdik. Vatana dönüş heyecanlarını paylaştığımız vatandaşlarımızla farklı bir sebeple bir araya gelmiş olsak da birlikte olmaktan aldığımız güçle bayram coşkusunu da yaşadık." diye konuştu.

Akgün, büyükelçilik heyeti olarak tahliye için yola çıkan Türk vatandaşlarının salimen ülkelerine ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu belirterek, Türk vatandaşlarının ramazanını kutladı.

Kaynak: AA