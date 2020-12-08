Tayland'daki sellerde ölü sayısı 29'a yükseldi
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Tayland'daki sellerde ölü sayısı 29'a yükseldi

08.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:30
Tayland'daki sellerde ölü sayısı 29'a yükseldi

Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.

Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, Afetle Mücadele Biriminden yetkililer, sellerde 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

Nakhon Si Thammarat kentinde 21 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, diğer can kayıplarının Phrasaeng bölgesinin Surat Thani şehri ve Sathing Phra bölgesinin Songkhla kentinde yaşandığını ifade etti.

Sel felaketinden 555 binden fazla hanenin etkilendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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