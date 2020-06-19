Tayland'daki dev hortum kamerada
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Tayland'daki dev hortum kamerada

Tayland'ın Chonburi bölgesinde okyanus kıyısındaki dev hortum görüntülendi.

Tayland'daki dev hortum kamerada
19.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:42
Tayland'ın Chonburi bölgesinde okyanus kıyısındaki dev hortum görüntülendi. Sahilde bulunan kişilerin hortuma aldırmadan denize girmeleri ise dikkat çekti.

Tayland'ın fırtana bölgesi olan Chonburi bölgesinde, bugüne kadar az rastlanan dev hortum kameralara yansıdı. Sahil kıyılarında oluşan dev deniz hortumu, bölge sakinlerini hayrete düşürdü. Sahilde bulunan kişilerin, dev hortuma aldırmadan denize girmeleri ise dikkatleri çekti.

Tayland Meteoroloji Müdürlüğü ise hafta sonu boyunca ülke genelinde zayıf yağmur fırtınası olacağını açıkladı. Tayland'ın nemli Güneydoğu Asya iklimi, şiddetli gök gürültülü fırtınalarla birleştiğinde, genellikle kıyı bölgelerinde hortum meydana geliyor.

- Tayland

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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