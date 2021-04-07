Tayland'da yerel Kovid-19 vakaları arasında virüsün İngiltere'de ortaya çıkan türüne rastlandı
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Tayland'da yerel Kovid-19 vakaları arasında virüsün İngiltere'de ortaya çıkan türüne rastlandı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Tayland'da yerel Kovid-19 vakaları arasında virüsün İngiltere'de ortaya çıkan türüne rastlandı

Tayland'da yerel vakalar arasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

Tayland'da yerel vakalar arasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

Tayland sağlık yetkilileri, gece kulübüne giden 24 Taylandlının kan örneklerinde, Kovid-19'un ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan türüne rastlandığını bildirdi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 türünün, 1,7 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, bu durumun, ülkenin yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olma ihtimalini artırdığını kaydetti.

Başkent Bangkok'ta, yeni varyant ile bağlantılı üç bölgede bar ve gece kulüplerinin iki hafta süre ile kapatılması kararı alındı.

Tayland'da ilk kez ocak ayında yurt dışı bağlantılı olarak İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 türüne rastlanmıştı.

Son 24 saatte 334 yeni vaka kaydedilen Tayland'da, toplam 29 bin 905 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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