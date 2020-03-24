Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, ülkede bugünden itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da Kovid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.

Kaynak: AA