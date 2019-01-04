Tayland'da Son 30 Yılın En Şiddetli Fırtınası Turistik Yerleri Vurdu

Yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar getiren Pabuk Tropikal Fırtınası ülkenin güneyinde etkili olmaya başladı. Fırtınanın Koh Tao, Koh Samui ve Koh Phangan gibi popüler turistik yerleri son 30 yıldır vuran en sert fırtına olduğu belirtiliyor.

Tayland Meteoroloji Dairesi fırtınanın yerel saatle 12: 45'de Nakhon Si Thammarat bölgesinde etkisini göstermeye başladığını açıkladı.

Pabuk'un Tayland'ın güneyinde, turistik bölgeler boyunca ilerlemesi bekleniyor.

Binlerce kişi yaklaşan fırtına öncesi, popüler turist noktalarından olan Koh Samui, Koh Tao ve Koh Phangan'ı terk etti.

Koh Samui'de mahsur kalan ve BBC'ye konuşan bir turist adada şiddetli yağış olduğunu ve yer yer elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Halk uyarıldı

Fırtınanın rotasında kalan bölgelerde bulunan kişilerden, Cumartesi sabahına kadar kapalı yerlerde durmaları, dışarı çıkmamaları istendi.

Tayland Körfezi tropikal fırtınalara aşina olsa da, Pabuk'un son 30 yıldır tatil sezonunda ülkeyi vuran en şiddetli fırtına olduğu belirtiliyor.

Geçmişte tropikal fırtınalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti ancak yetkililer dalgaların 5 metreye kadar ulaşabileceği fırtınalara karşı hazırlıklı olduklarını söylüyor.

1989'da yaşanan son büyük fırtına Gay Tayfunu'nda, 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fırtınanın Tayland Körfezi'ni geçtikten sonra şiddetini kaybederek batıya, Andaman Denizi'ne ilerlemesi bekleniyor. Ancak bu bölgedeki turistler de şiddetli yağış ve toprak kaymalarına karşı uyarıldı.