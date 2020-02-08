08.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:09

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü

Tayland, (DHA)- Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

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