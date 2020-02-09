09.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:18

Tayland'da silahlı saldırgan öldürüldü Çatışma anları kamerada

Tayland (DHA) ? Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir AVM yakınında dün insanlara rastgele ateş açtı. Yerel medya, silahlı saldırıda saldırgan da dahil 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin AVM içerisinde saldırganla girdiği çatışma anları amatör kameralarca kaydedildi.

Yerel medya, saldırganın kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı 17 saat süren operasyonun ardından saldırganın öldürüldüğü açıklandı. The Nation Thailand'ın haberine göre, olay sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan General Prayut Chan-O-Cha 57 kişinin yaralandığını, saldırgan da dahil 27 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyon kapsamında AVM'ye giren güvenlik güçleri, saldırgana ateş açtı. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin yerde yattıkları ve uzun namlulu tüfeklerle ateş açtıkları görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu