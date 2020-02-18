Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü
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Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü

Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı 1 ölüTayland (DHA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

18.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:51
Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü

'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı 1 ölü

Tayland () - Tayland'ın başkenti 'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda güzellik merkezinde çalışan bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel medya saldırganın yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

8 Şubat'ta da Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir asker, 26 kişiyi öldürüp 42 kişiyi yaralamış; saldırgan saatler sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: DHA

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: Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü
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