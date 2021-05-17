Tayland'da rekor Covid-19 vakası: 9 bin 635 yeni enfeksiyon
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Tayland'da rekor Covid-19 vakası: 9 bin 635 yeni enfeksiyon

Tayland'da rekor Covid-19 vakası: 9 bin 635 yeni enfeksiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tayland'da son 24 saate tespit edilen 9 bin 635 yeni vaka sayısı salgın başından bu yana günlük bazda rekor olarak kayıtlara geçti.

Tayland'da son 24 saate tespit edilen 9 bin 635 yeni vaka sayısı salgın başından bu yana günlük bazda rekor olarak kayıtlara geçti. Yeni vakaların yüzde 70'inden fazlası küme enfeksiyonu görülen hapishanelerden bildirildi.

Covid-19 salgınının pek çok Güneydoğu Asya ülkesine göre daha yavaş ilerlediği Tayland'da bugün kritik bir eşik aşıldı. Günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 9 bin 635 olarak belirlendi. Son vakaların 6 bin 853'ünü küme enfeksiyonları tespit edilen hapishanelerdeki mahkumların oluşturduğu bildirilirken, toplam vaka sayısının da 111 bin 82'ye ulaştığı açıklandı. Öte yandan, son 24 saatte 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 614'e yükseldi.

2.2 milyon doz aşı uygulandı

Tayland'da aşılama programı geçtiğimiz 28 Şubat'ta salgın ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve risk gruplarından başlamış, Çin üretimi Sinovac ve İngiliz AstraZeneca aşılarının kullanıldığı ülkede Cuma günü itibariyle 2.2 milyon doz aşının uygulandığı açıklanmıştı. Aşılama seferberliğini hızlandırmayı hedefleyen Tayland'da hükümet AstraZeneca, Sinovac Biotech, Johnson & Johnson ve Moderna tarafından üretilen aşılara kullanım izni vermiş, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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