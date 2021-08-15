Tayland'da polis, hükümet karşıtı protestolarda göstericilere müdahale etti
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Tayland'da polis, hükümet karşıtı protestolarda göstericilere müdahale etti

Tayland'da polis, hükümet karşıtı protestolarda göstericilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'ta toplanan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'ta toplanan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

The Bangkok Post'taki habere göre, polis, Başbakan Prayut Çan-oça'nın konutunun bulunduğu askeri üsse yürümek isteyen göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Protestocular da polise taş, havai fişek ve küçük patlayıcılarla karşılık verdi.

Tayland'da polis 7 ve 10 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda göstericilere sert müdahalede bulunmuş, onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Bir grup muhalif, 13 Ağustos'ta hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemini protesto etmek için Bangkok'ta gösteri düzenlemişti. Polisle arbede yaşayan bazı protestocular, "Prayut dışarı" sloganları atarak Başbakan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Tayland'daki protestolar

Ülkede hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Günlük vaka sayılarının 17 Temmuz'dan bu yana 10 binin üzerinde ilerlediği Tayland'da şimdiye kadar 907 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, can kayıpları 7 bin 500'ü geçti.

Tedarik sorunları yüzünden aşılamanın geç başladığı ülkede, şimdiye kadar 23 milyonun üzerinde birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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