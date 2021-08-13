Tayland'da polis başbakanlığa yürümeye çalışan protestoculara müdahale etti

KUALA Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'taki Başbakanlık Konutu'na yürümek isteyen muhalifler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

KUALA Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'taki Başbakanlık Konutu'na yürümek isteyen muhalifler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Yerel saatle 15.00'te Bangkok'taki Zafer Meydanı'nda toplanan Tha Lu Fah adlı protestocu grup, buradan Başbakan Prayut Çan-oça'nın konutuna yürüdü.

Konuta giden yolu barikatlarla kapatan polis, uyarılara rağmen geri dönmek istemeyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Polisle arbede yaşayan bazı protestocular, "Prayut dışarı" sloganları atarak Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.

Basına konuşan protestoculardan Songpon Sonthirak, Tayland halkının, kötü pandemi yönetiminin bedelini sağlığıyla ödediğini belirterek, "Bugün Başbakan Prayut'tan kurtulmak için buradayız." dedi.

Protestocu kalabalık, saat 17.00'den sonra dağıldı.

Tayland'da polis 7 ve 10 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda göstericilere sert müdahalede bulunmuş, onlarca kişi yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Günlük vaka sayılarının 17 Temmuz'dan bu yana 10 binin üzerinde ilerlediği Tayland'da şimdiye kadar 863 bin 189 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, can kayıpları 7 bini geçti.

Tedarik sorunları yüzünden aşılamanın geç başladığı ülkede, şimdiye kadar 23 milyonun üzerinde birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız