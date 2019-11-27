Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı

27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56

Tayland'daki Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle