Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor - Haberler
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Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor

Tayland'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okul çağındaki çocukları aşılama kampanyası devam ediyor.

BANGKOK (AA) - Tayland'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okul çağındaki çocukları aşılama kampanyası devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'ta, altta yatan hastalıkları bulunan 12 ila 18 yaş aralığındaki çocukların aşılandığı bildirildi.

Okul çağındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına yönelik kampanya kapsamında toplam 1500 öğrenciye aşı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 800 öğrencinin ilk doz aşıyı olduğu, 700 öğrencinin ise tam aşılandığı ifade edildi.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, "Bangkok'da yetkililer, başkentteki tüm 12-18 yaş grubu çocuklar için aşı sağlanması yönünde Sağlık Bakanlığından talepte bulundu." ifadesini kullandı.

Ülkede 1 milyondan fazla öğrencinin yüzde 70'i Kovid-19'a karşı aşılanmadan yüz yüze eğitimin başlamasına izin vermek istemediğini belirten Kwanmuang, yeterli düzeyde aşı tedarik edilmesi durumunda, kasım ayı itibari ile hedefe ulaşılabileceğini aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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