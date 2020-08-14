Tayland'da öğrencilerin hükümet karşıtı protestoları yasaklara rağmen sürüyor
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Tayland'da öğrencilerin hükümet karşıtı protestoları yasaklara rağmen sürüyor

Tayland'da öğrenciler, yasaklar ve gözaltılara rağmen hükümet karşıtı protestolara devam ediyor.

Tayland'da öğrencilerin hükümet karşıtı protestoları yasaklara rağmen sürüyor
14.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:42

Tayland'da öğrenciler, yasaklar ve gözaltılara rağmen hükümet karşıtı protestolara devam ediyor.

Başkent Bangkok'daki Chulalongkorn Üniversitesi kampüsünde yüzlerce öğrenci, yeni anayasa ve hükümetin istifası talebiyle bir araya geldi.

Öğrenciler, hükümet karşıtı gösterilerin yasaklanmasına ve bazı aktivistlerin gözaltına alınmasına karşın protesto gösterisinde bulundu.

Gösteriyi organize eden öğrenciler, yasak ve cezalara rağmen protestoları sürdüreceklerini duyurdu.

Şiddet içermeyen siyasi toplantıların yapılmasına izin verildiğini açıklayan üniversite yönetimi, gösteriyi güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolarda yer alan bazı aktivistler, isyana teşvik dahil çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, 7 Ağustos'ta protestocuların liderlerinden insan hakları avukatı Arnon Nampha ve öğrenci lideri Panupong Jadnok'u gözaltına almıştı.

Protestolarda popüler kültür göndermeleri

Ülkede dört haftadır farklı şehirlerdeki öğrenciler, monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan hakları ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla protesto gösterileri düzenliyor.

Protestocuların eylemlerinde popüler kültür eserlerine göndermeler yapması dikkati çekiyor.

4 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Anıtı'nda düzenlenen protestoda katılımcılar, popüler roman ve film serisi Harry Potter'daki karakterlerden esinlenen kostümler giymişti. Siyah büyücü cübbeleri ve atkıları kuşanan, tahta büyücü asaları taşıyan protestocular, romanlara göndermeler içeren protesto bildirisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tayland, Ölüm Yiyicilerin (karanlık güçlerin hizmetindeki kötü yaratıklar) istilası altında bulunuyor. Demokrasiyi savunan büyücülerin ve insanların haklarını, özgürlüklerini, kardeşliklerini korumak ve iktidarı yeniden halka vermek için güçlerini birleştirmelerinin vakti geldi."

Lise öğrencileri de geçen ay Bangkok'ta düzenledikleri protestoda sinemaya da uyarlanan popüler gençlik romanı dizisi "Açlık Oyunları"nda isyanı simgeleyen "üç parmak" işaretini kullanmış, otoriteler, söz konusu işaretin protestolarda kullanılmasını yasaklamıştı.

Tayland'da lese-majeste (Kral'a ihanet) yasaları uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

2014'teki darbeyle iktidara gelen ordu, yapılan yasal düzenlemelerle siyaset üzerinde nihai söz sahibi konumunu sürdürüyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Tahsin Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Anayasa Mahkemesinin 21 Şubat'ta parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi Gelecek İleri Partisinin (FFP) seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmesinin ardından ülkede büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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