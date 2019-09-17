Tayland'da Müslüman öğrencilerin fişlenmesi talebine başbakandan destek

17.09.2019 20:45

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, polisin ülke genelinde üniversitelerden Müslüman öğrencilerle ilgili bilgi talep etmesinin gerekli olduğunu savundu.



Güvenlik birimlerinin üniversite yönetimlerinden kendi okullarındaki Müslüman öğrenciler hakkında bilgi talebinde bulunması, ayrımcı ve yasa dışı bulunarak insan hakları örgütleri ve uluslararası kamuoyu tarafından sert eleştirilere neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle