Tayland'da muhalif liderlerin serbest bırakılmaması protesto edildi

Tayland'da hükümet karşıtı gruplar, gözaltına alınan muhalif grup liderlerinin serbest bırakılmamasını protesto etti.

Ülkede anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle gösteri düzenleyen muhalif gruplarda yer alan binden fazla kişi, başkent Bangkok'ta bir araya geldi.

Posterler ve pankartlar taşıyan göstericiler, daha önce polisin gözaltına aldığı 4 muhalif liderin serbest bırakılmamasına tepki gösterdi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına alırken, protestocular, kentteki Pathumwan Polis Karakolunun etrafında yoğunlaştı.

Yerel saatle 21.00'de sona eren protesto sonrasında polis, gözaltına aldığı 10 kişiyi serbest bıraktı.

Muhalif grupların liderleri, Kral'a hakaretle suçlandı

Tayland polisi, dün, muhalif grupların liderlerinden Anon Nampa, Parit Chiwarak, Somyot Prueksakasemsuk ve Patiwat Saraiyaem'i gözaltına almıştı.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen söz konusu kişiler, savcılar tarafından Ceza Hukuku'nun 112. maddesi olan "lese majeste" (Kral'a hakaret) ile suçlanmıştı.

Geçen yıl 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, ülkede tartışılıyor.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı Senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı