Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi
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Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi

Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu. 2014 darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı.

14.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32
Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi

ülkesi 'ın başkenti cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu.


2014 askeri darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin (Future Forward) yaptığı çağrı ile düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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