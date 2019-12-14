Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi

14.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32

Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu.



2014 askeri darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin (Future Forward) yaptığı çağrı ile düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle