Tayland'da motosikletin çarptığı fil yavrusu kalp masajıyla hayata döndü
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Tayland'da motosikletin çarptığı fil yavrusu kalp masajıyla hayata döndü

22.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:14
Tayland'da motosikletin çarptığı fil yavrusu kalp masajıyla hayata döndü

Tayland'da motosikletin çarptığı fil yavrusu, yoldan geçen kurtarma görevlisi tarafından yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.

Tayland'da motosikletin çarptığı fil yavrusu, yoldan geçen kurtarma görevlisi tarafından yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, olay Tayland'ın Chanthaburi kentinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan yavru fili, kurtarma görevlisi Mana Srivate kalp masajıyla hayata döndürdü.

Srivate'nin fil yavrusuna kalp masajı yaptığı anları gösteren video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Videoda yavru filin, kalp masajından 10 dakika sonra ayağa kalktığı görüldü.

Yavru filin ayaklandığını görünce duygulandığını ifade eden Srivate, daha önce birçok hayvanı yaşama döndürdüğünü ancak hiç fil kurtarmadığını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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